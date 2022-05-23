Разбор обломков на месте удара завершили только сегодня.

В результате авиаудара по поселку Десна в Черниговской области, нанесенного оккупантами 17 мая, погибло 87 человек.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума.

Во время выступления президенту задали ряд вопросов. О Десне президент вспомнил, отвечая на вопрос, каким он видит будущее Украины.

"Сегодня мы закончили работы на Десне. К сожалению, статистика такова: сегодня на Десне под обломками 87 жертв. 87 трупов, жертв, убитых - без этих людей уже будет будущее Украины", - заявил он.

Зеленский отметил, что как президент страны, которая воюет, он думает о настоящем Украины и о том, сколько людей гибнет ежедневно.

Авиаудар по Десне: что известно

Ранее сообщалось, что около 5:00 утра 17 мая российские войска из авиации выпустили четыре ракеты по поселку Десна две из них попали в здание.

Сразу стало известно, что, по предварительной информации, в результате ракетного обстрела 8 человек погибли, 11-травмированы.

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