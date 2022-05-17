На месте продолжают работать медики и спасатели.

В Черниговской области в результате ракетного обстрела поселка Десна погибли 8 человек, 11 травмированы.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении ГСЧС в Черниговской области.

"По состоянию на 11:00 в результате ракетного обстрела 8 человек погибли, 11 травмированы", - отметили в ведомстве.

На месте продолжают работать медики и спасатели.

Как сообщал УНИАН, сегодня рано утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине. Сообщалось о погибших и раненых, однако их количество не уточнялось.

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