В Черниговской области в результате ракетного обстрела поселка Десна погибли 8 человек, 11 травмированы.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении ГСЧС в Черниговской области.
"По состоянию на 11:00 в результате ракетного обстрела 8 человек погибли, 11 травмированы", - отметили в ведомстве.
На месте продолжают работать медики и спасатели.
Как сообщал УНИАН, сегодня рано утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине. Сообщалось о погибших и раненых, однако их количество не уточнялось.
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