Владимир Труш отетил, что СБУ начала расследование по данному факту.

Четыре российские ракеты попали в жилые дома в Чорткове Тернопольской области. В квартирах находились гражданские лица с детьми.

Соответствующее видео с места происшествия опубликовал глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"Всю ночь на месте происшествия работали ГСЧС, полиция, саперы и другие службы. Работы продолжаются. Я благодарю всех спасателей, кто рискуя собственной жизнью освобождал из-под завалов людей", - говорится в сообщении.

При этом он отметил, что СБУ начала расследование по данному факту.

На обнародованных кадрах видно поврежденные пятиэтажки, уничтоженные автомобили, а также засыпанная обломками детская площадка.

Ракетный удар по Чорткову - что известно

11 июня вечером сообщалось, что РФ осуществила ракетный удар по Чертковскому району Тернопольщины. 12 числа Владимир Труш написал, что в результате вражеского обстрела пострадали дети.

Позже он сообщил, что всего пострадали 22 человека. При этом Труш уточнил, что среди пострадавших есть семь женщин и 12-летний ребенок, которому наложили швы. Также вчера жители райцентра остались без газоснабжения.

Вас также могут заинтересовать новости: