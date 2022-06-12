В Тернопольской области работали над ликвидацией разрушений, нанесенных в результате вражеского обстрела, отметили в ОВА.

В результате ракетного удара российских захватчиков в Чертковском районе Тернопольской области есть пострадавшие, в том числе дети.

Подробности обстрела Тернопольщины раскрыл председатель Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш в Telegram.

"К счастью, жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, среди которых - дети", - написал он.

"Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества мирных граждан", - добавил глава ОВА.

Напомним, 11 июня вечером стало известно, что Россия осуществила ракетный удар по Чертковскому району.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Враги сначала обстреливали военные объекты, а потом атаковали и жилье мирных людей. В частности, были "прилеты" и на Тернопольщине.

Президент Владимир Зеленский в июне сообщил, что противник уже запустил по нашей территории 2 595 крылатых ракет.

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