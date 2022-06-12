В Чертковском районе Тернопольской области в результате ракетного удара российских захватчиков пострадали 22 человека.
Об этом на брифинге сообщил председатель Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.
"В 21:46 было четыре прилета. Предварительно - все ракеты вылетели из акватории Черного моря. Разрушена часть военного объекта и также гражданские. Пострадали четыре дома пятиэтажных с гражданским населением. Жертв на данный момент нет. Есть пострадавших 22 человека, которые были госпитализированы. Оказана медицинская помощь. На месте происшествия работало 10 "карет" скорой помощи", - рассказал Труш.
По его данным, среди госпитализированных есть 12-летний ребенок, которому были наложены швы.
"Состояние практически всех удовлетворительное. Часть из них находится в больнице, а часть отпустили домой", - сказал он.
Также среди пострадавших есть семь женщин.
Напомним, 11 июня вечером сообщалось, что РФ осуществила ракетный удар по Чертковскому району Тернопольщины. 12 числа Владимир Труш написал, что в результате вражеского обстрела пострадали дети.
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