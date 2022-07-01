В настоящее время завалы разбирают 400 человек, из них – около 150 спасатели.

Спасатели разобрали 85% завалов разрушенного в результате удара российской ракеты ТЦ в Кременчуге.

Об этом сообщает Суспільне Полтава со ссылкой на комментарий пресс-офицера Кременчугского райуправления Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области Ирины Зуб.

На территории разрушенного торгового центра в целом выявили 28 фрагментов тел, из них восемь идентифицировали как части тел людей.

Работа осложняется тем, что при взрыве произошла деформация железобетонных конструкций и металла.

В настоящее время завалы разбирают 400 человек, из них – около 150 спасатели. Также на месте работают около 50 машин.

Удар по ТЦ в Кременчуге - что известно

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге.

В свою очередь местные власти приняли решение выплатить семьям погибших и пострадавших материальную помощь.

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