Президент заявляет, что российские ракетные удары подчеркивают важность предоставления Украине военной поддержки странами Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия уже выпустила против Украины около 3 тысяч ракет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на совместной с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере пресс-конференции в Киеве.

"В общем, вы знаете, за четыре месяца полномасштабной войны России против мирной Украины, Россия уже применила около 3 тысяч ракет. Такая жестокость российских действий лишь подчеркивает, насколько правильными являются решения наших партнеров по оказанию Украине поддержки. Прежде всего, это оборонительная поддержка. Ни одно государство в мире не должно оставаться наедине, когда есть такое зло, когда оно существует", - заявил Зеленский.

Также глава государства напомнил, что сегодня, 1 июля, российская армия нанесла очередной жестокий ракетный удар по обычному жилому дому в Одесской области в поселке Сергеевка.

"Такие ракете Х-22 создавали для поражения авианосцев и других крупных военных кораблей, а русская армия применила его против обычного дома с обычными гражданскими людьми", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что известно о гибели 19 человек и среди них 2 ребенка, еще более 30 человек ранены.

"Это не одиночный удар, и это не случайность, как ежедневно говорит в масс-медиа Российская Федерация. А это целенаправленный ракетный удар России - террор России, будем откровенны, против наших городов и поселков, наших людей, взрослых и детей", - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, в течение последних нескольких дней Россия значительно усилила ракетные удары по территории Украины.

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр.

Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали, из которых 26 человек госпитализированы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге.

В ночь на 1 июля российские войска ударили по Одесской области попал в многоэтажку и базы отдыха.

По состоянию на 13: 30 в результате ракетного удара в пгт. Сергеевка погибло 20 человек: 16 человек – в жилом доме и 4 человека обнаружены на базе отдыха. Из них-1 ребенок. Пострадали 38 человек.

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