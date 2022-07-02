Убиты четыре человека из одной семьи, убит мальчик, 12 лет, звали Дмитрий.

Из-за ракетных ударов российских оккупантов погиб 21 человек, ранены около 40 - это русский террор.

Об этом сказал в обращении президент Украины Владимир Зеленский вечером 128-го дня полномасштабной войны.

Он отметил, что в Одесской области продолжается разбор завалов после российского ракетного удара по Сергеевке.

"Три ракеты по обычному жилому дому, по девятиэтажке, в которой никто не прятал никакого оружия, никакую военную технику, никакие боеприпасы, как всегда рассказывают о таких ударах российские пропагандисты и чиновники. Это был простой дом, около 160 человек. В нем проживали обычные люди, гражданские. Разрушена этим ударом также и база отдыха – абсолютно типичный объект для приморской территории", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что это "сознательный, целенаправленный российский террор, а не какие-то там ошибки или случайное попадание ракет". "Убиты четыре человека из одной семьи... Убит мальчик, 12 лет, звали Дмитрий... В настоящее время всего в списке погибших – 21 человек, около 40 – ранены. Цифры менялись и меняются весь день, к сожалению, количество погибших растет", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что одновременно с ракетами по Сергеевке были запущены ракеты по Затоке, сразу 12 ракет ударили по Николаеву – по разным объектам в городе.

"Это только за одну ночь и утро... Мои соболезнования всем родным, близким всех, чьи жизни были забраны такими ударами", - сказал президент Украины.

Как сообщал УНИАН, ночью 1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. Разрушен 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха. База отдыха принадлежит Минздраву Молдовы. На базе расположен центр по реабилитации детей, имеющих тяжелые заболевания.

Подтверждена гибель 21 человека, среди которых ребенок, еще около 40 пострадали.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Никаких военных объектов на данной территории нет.