Известно, что оккупанты наносили удары со стороны Херсона.

В результате дневного обстрела российскими оккупантами Николаева со стороны Херсона ранены не менее 10 человек, в частности, 14-летний парень. Также известно, что есть погибшие.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель ОВА Виталий Ким.

Уже более 10 раненых только в одном месте после обстрела днем, есть погибшие, бригады еще работают. Уточненная информация будет до 16: 00. Внимательно слежу за судами за корректировщиками - написал Ким.

Николаев "закрывают" на выходные

Сегодня город уходит на затяжной комендантский час с 23:00. Она продлится включительно до понедельника, 8 августа.

Как пояснил Ким, это будет означать, что будут действовать все те правила, которые и содержит комендантский час, то есть запрещено пребывание людей в указанный промежуток времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Ранее УНИАН писал, что председатель Николаевской ОВО Виталий Ким пообещал платить по 100 долларов тем, кто будет предоставлять информацию о наводчиках оккупантов. Официально уже задержаны четверо корректировщиков вражеского огня.

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