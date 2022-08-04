Официально уже задержаны четыре корректировщика вражеского огня.

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким проинформировал, каким образом сработала стратегия вознаграждения за разоблачение вражеских корректировщиков в Николаевской области.

Об этом он рассказал в эфире информационного телемарафона.

"Официально уже четыре (корректировщика - УНИАН), которых помогли задержать люди. Выплаты были - 1000 долларов. Но большинство людей просто отказывается от этих денег и есть даже такие, которые предлагают доплатить за то, чтобы поймали корректировщиков. Спецслужбы работают - увидите еще", - отметил Ким.

Ким добавил, что для выплаты вознаграждения он использует собственные денежные ресурсы.

"Выплаты из собственного кармана, у нас нет такой статьи расходов, как вознаграждение за корректировщиков", - пояснил он.

Председатель ОВА отметил, что от запланированного закрытия Николаева для проведения операции по выявлению наводчиков российских оккупантов местные власти не отказались. В то же время на вопрос ведущего телемарафона о дате закрытия города он ответил:

"Чем больше мы об этом говорим, тем меньше будет эффекта, давайте перенесем этот вопрос на позже".

Кроме того, глава Николаевской ОВА уточнил относительно формата обучения детей, который планируется с началом нового учебного года в области, и готовности школьных учреждений к очному обучению с учетом наличия укрытия.

"Это 8-9% школ, которые находятся в более или менее безопасных районах, планируются к открытию офлайн, а все остальные будут онлайн",-акцентировал Ким.

Как сообщал УНИАН, оккупационные войска ежедневно обстреливают Николаев и другие населенные пункты области.

18 июля глава Николаевской ОВА Ким пообещал платить по 100 долларов тем, кто будет предоставлять информацию о наводчиках оккупантов.

20 июля он сообщил, что для проведения операции по выявлению наводчиков оккупантов планируется через неделю-два закрыть город Николаев на несколько дней.

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