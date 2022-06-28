Как отметил в МВД, таким образом Путин демонстрирует, что останавливаться не собирается.

Террористические удары россиян по ТЦ в Кременчуге связаны не только с началом саммита членов-стран НАТО. Это может как-то коррелироваться и с заседанием "Большой семерки", которое состоялось вчера, 27 июня, а также быть предупреждением российским элитам.

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает 24 канал.

По его словам, где-то в течение последнего месяца рашисты изменили свою стратегию обстрелов Украины. Сейчас они начинают еще более массово обстреливать нашу страну.

"Если раньше на раз выпускали 5 – 6 ракет, то только за 25 июня оккупанты выпустили более 50 ракет. Их выпускают из разных точек. Это резко осложняет работу нашей противовоздушной обороны", - отметил советник министра внутренних дел.

Если же говорить о гражданских объектах, то в течение последних дней россияне обстреляли детский сад в Киеве (к счастью, там никого не было) и торговый центр в Кременчуге.

"Безусловно, это на самом деле во многом можно принимать как предупреждение и странам НАТО. С другой стороны – это предупреждение российским элитам", – считает Денисенко.

Он убежден, что таким образом Путин демонстрирует, что останавливаться не собирается и отрезает все возможные пути для переговорного процесса как для Запада, так и для своих элит.

"Путин понимает, что и среди военных, и среди российской элиты есть понимание того, что вся эта война в Украине - авантюра, но он отрезает все пути для отступления. Просто он не может себе представить, что может быть как-то иначе. В силу той системы, которая действует в РФ, Путин показывает всем, что по состоянию на сейчас ни о каких переговорных процессах говорить нельзя, а он еще немножко нажмет и будет какая-то победа. Я думаю, что с одной стороны - это психиатрия: война в Украине - главный смысл жизни Путина. С другой стороны - среди генералитета есть люди, которые говорят ему, что "мы сейчас ракетами закидаем Украину, всем станет страшно и все нас испугаются". Поэтому, к сожалению, мы имеем очень сложную реальность. Но эта фаза не может длиться долго. И то, что россияне начинают просить 20 вагонов с боеприпасами у белорусов - это на самом деле говорит тоже о многом. Но сейчас идет очень горячая фаза и в ближайшее время Путин будет делать все от себя зависящее, чтобы усиливать подобные удары", - предупредил Денисенко.

Напомним, как заявлял министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, скорее всего Путин дал указание бить по гражданским объектам в Украине.

"Без разбора, кто именно там находится. Выбирать время, когда люди там или спят, если речь о жилых кварталах, или если мы говорим об объектах как ТЦ, выбирают время, когда там много людей" - сказал Монастырский.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен Торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

26 июня одна из ракет, выпущенных войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе.

По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами х-101. Это самая точная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.

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