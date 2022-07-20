Президент Украины назвал российских военных тряпками, которые ежедневно дают новые поводы для признания России страной-террористом.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских военных тряпками после вчерашнего обстрела Одесской области.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

"Оккупанты осуществили ракетный удар по селу в Одесской области – семь ракет "Калибр" против обычного села. Это недешевые и непростые ракеты, Россия очень гордилась ими", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что они попали в поле, неработающую ферму, сельские дома, придомовые сооружения, лицей и дом культуры.

"Никакого военного смысла. Это просто террор", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что погибших в результате этого удара нет, но шестеро местных жителей были травмированы, среди них 5-месячный ребенок.

"Вот такие мишени у российских крылатых ракет. И какими надо быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам! Даже рыбы и рапаны в Черном море имеют больше достоинства, чем офицеры российского флота", - отметил Зеленский.

Как писал УНИАН, ночью 19 июля россияне атаковали ракетами Одессу. 7 "Калибров" попали в ферму, частные дома и придомовые постройки, нанеся ранения шестерым мирным украинцам.

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