В результате попадания вражеской ракеты произошло возгорание мусора и старого складского помещения.

Российские военные нанесли повторный ракетный удар по поселку в Одесской области, в котором вчера от обстрела пострадали шесть человек.

Об этом сообщили на странице Одесской районной государственной администрации в социальной сети в Facebook.

"По населенному пункту Одесского района в очередной раз нанесен ракетный удар. В результате попадания вражеской ракеты произошло возгорание мусора и старого складского помещения. Силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар ликвидирован. К счастью, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера ночью в Одесской массированного ракетного удара пострадали шесть человек, среди которых младенец.

В частности, семь крылатых ракет типа "Калибр" были выпущены из акватории Черного моря. Одну из них удалось сбить силами противовоздушной обороны, шесть – попали по мирному поселку. В результате попадания произошло разрушение и возгорание трех частных домов и двух надворных построек. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, машины, школа, дом культуры.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

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