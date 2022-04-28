Группировка флота противника насчитывает корабли и подводные лодки, отметили в оперативном командовании "Юг".

Российские оккупанты в Черном море остаются готовы к нанесению ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Владислав Назаров.

"В Черноморской операционной зоне корабельная группировка флота рашистов с подводными лодками остается в готовности к нанесению ракетных ударов по Украине", - говорится в сообщении.

По данным Генерального штаба ВСУ, в Украине уже уничтожены восемь вражеских кораблей/катеров.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирное население в ряде населенных пунктов, в частности, в Киеве, Чернигове, Мариуполе, Харькове, Николаеве, Херсоне, Одессе, Запорожье, Сумах и Виннице.

27 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по украинской территории противник уже выпустил около 1 300 ракет, а еще столько же осталось на вооружении России.

Вас также могут заинтересовать новости: