Госпитализированы 38 пострадавших, из которых 6 детей. Двое детей в тяжелом состоянии.

Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому и базам отдыха в Белгород-Днестровском районе достигло 19 человек.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Напоминается, сегодня ночью военные страны-агрессора нанесли ракетные удары по курортному поселку в Белгород-Днестровском районе. В результате ракетного удара разрушен 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха. Повреждены близлежащие дома и автомобили.

"Сейчас есть информация о 19 погибших гражданских, тела которых извлечены из-под завалов, среди которых 11-летний мальчик. Госпитализированы 38 пострадавших, из которых 6 детей. Двое детей в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

На месте происшествия работают прокуроры прокуратуры, следователи СБУ, полиции, эксперты, спасатели и медики.

В прокуратуре подчеркнули, что никаких военных объектов на данной территории нет.

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 1 июля, враг нанес ракетный удар по поселку в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Ракеты попали в 9-этажный жилой дом и две базы отдыха.

Ранее сообщалось о 18 погибших, из которых двое - дети, и десятки раненых.

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