В одном из районов области Силами противовоздушной обороны были сбиты вражеские ракеты.

В результате вражеских ударов по Киевской области повреждены здания есть пострадавшие, угроза ракетных ударов продолжается.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

"Угроза ракетных ударов продолжается. В одном из районов области Силами противовоздушной обороны уже сбиты вражеские ракеты. В то же время в результате обстрелов и попаданий оккупантов повреждены здания. Есть пострадавшие. На месте работают спасатели и полиция. Фиксируем последствия вражеских обстрелов", - рассказал он.

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Ракетный обстрел Украины 31 октября: что известно

Утром Киевская областная военная администрация сообщила о том, что в одной из общин Киевщины зафиксированы ракетные прилеты от российских оккупантов.

Между тем массированные ракетные атаки по Украине начались сегодня с самого утра.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена.

В офисе президента сообщили, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии в Украине.

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