В результате вражеских ударов по Киевской области повреждены здания есть пострадавшие, угроза ракетных ударов продолжается.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram.
"Угроза ракетных ударов продолжается. В одном из районов области Силами противовоздушной обороны уже сбиты вражеские ракеты. В то же время в результате обстрелов и попаданий оккупантов повреждены здания. Есть пострадавшие. На месте работают спасатели и полиция. Фиксируем последствия вражеских обстрелов", - рассказал он.
Ракетный обстрел Украины 31 октября: что известно
Утром Киевская областная военная администрация сообщила о том, что в одной из общин Киевщины зафиксированы ракетные прилеты от российских оккупантов.
Между тем массированные ракетные атаки по Украине начались сегодня с самого утра.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена.
В офисе президента сообщили, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии в Украине.