Службы работают над ликвидацией последствий.

Через массированные российские ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ДТЭК предупреждают об аварийных отключениях электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении компании Facebook.

"Прямо сейчас Украина отражает атаки врага. А энергетики-работают над стабилизацией энергосистемы, которая этим утром подверглась очередному удару российских террористов. Поэтому хотим предупредить об экстренных аварийных отключениях электроэнергии сегодня", - подчеркнули в компании.

Украинцев призвали экономить электроэнергию: "выключите или ограничьте использование энергоемких приборов. Так вы поможете энергетикам быстрее решить проблемы со светом".

В Офисе президента подтвердили, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии в Украине.

"Важно! Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии! Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие службы работают над ликвидацией последствий вражеских попаданий.

Об отключении электроэнергии сообщили и в Киеве. Так, сегодня 31 октября в результате обстрела РФ был поврежден объект энергетической инфраструктуры в столице, отметили в ДТЭК. Киевские электросети.

"Из-за этого в столице происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока актуальны. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Украине 31 октября

Сегодня российские войска нанесли ракетный удар по территории Украины. Разрушениям подвергся ряд объектов критической инфраструктуры в нескольких регионах. В частности, российские ракеты попали в Харькове, Запорожье, на Кировоградщине, Киевщине и др.

Напомним, 30 октября в "Укрэнерго" сообщили, что призыв экономить электроэнергию будет актуальным на протяжении всего отопительного сезона.

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