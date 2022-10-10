42 человека госпитализированы в медучреждения города.

По причине утреннего ракетного удара по Киеву погибли 5 человек, еще 51 человек ранены.

Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

42 человека госпитализированы в медучреждения города.

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Известно о попадании в несколько объектов критической инфраструктуры.

Есть угроза новых ударов. Граждан просят не пренебрегать безопасностью и сигналами воздушной тревоги, а во время тревоги находиться в укрытиях.

Массированный удар по Украине-что известно

Сегодня утром, 10 октября, Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Погибли по меньшей мере 10 граждан, еще около 60 получили ранения, отчитались в Нацполиции.

Российский президент Владимир Путин подтвердил, что удары нанесли в ответ на якобы "теракт" на Крымском мосту: "В случае продолжения попыток на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть в этом никаких сомнений".

В то же время в украинской разведке подчеркнули, что массированный ракетный удар российские власти готовили еще с начала октября.

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