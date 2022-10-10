Российская ракета попала по гражданской инфраструктуре в центре города, оборвав жизнь правоохранителя.

Из-за ракетного удара российских оккупантов по Киеву погиб работник Департамента киберполиции полковник Юрий Заскока.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

"Во время утренней атаки в Шевченковском районе Киева погиб работник Департамента киберполиции полковник Юрий Заскока. Правоохранитель оказался в эпицентре взрыва, когда ехал на работу на собственном автомобиле. Российская ракета попала по гражданской инфраструктуре в центре города, оборвав жизнь правоохранителя", - отмечается в сообщении.

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В полиции рассказали, что в своем департаменте Заскока занимал должность начальника отдела защиты критической инфраструктуры, а в целом работе в полиции посвятил почти 24 года.

"Без отца остались двое детей", - добавили в НПУ.

Ракетный удар по Украине: подробности атаки по Киеву

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Днепропетровской и Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. В Генштабе ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них было уничтожено.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате сегодняшних обстрелов российских оккупантов в столице погибли пять человек, 51 пострадал, из них 42 были госпитализированы.

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