Агаев воевал в Мариуполе в составе своего подразделения морской пехоты.

В боях с российскими захватчиками погиб один из основателей киевской сети пиццерий Pizza Veterano, ветеран АТО Рафаэль Агаев.

Об этом в Facebook сообщил его друг, соучредитель Pizza Veterano Леонид Остальцев.

"Ты научил меня готовить пиццу, после чего моя жизнь изменилась. Потом ты пошел на войну в 2014 году, потому что ты красавчик и по другому не мог. Когда ты вернулся - мы вместе пошли вспоминать, не забыли ли мы как готовить пиццу после возвращения с фронта, и очень удивились, когда "не забыли". Ты был рядом, когда открывалась первая Pizza Veterano. Ты помогал, поддерживал, наставлял, учил, злил, любил", - написал Остальцев.

Агаев воевал в Мариуполе в составе своего подразделения морской пехоты.

Ситуация в Мариуполе

Ситуация в Мариуполе продолжает быть тяжелой. Противник контролирует окрестности города.

По информации украинской разведки, россияне попытаются продвинуться на Харьков, пытаясь взять под полный контроль Мариуполь.

Для этого рашисты перегруппировывают войска в Белгороде, чтобы компенсировать огромные потери живой силы в ВС РФ.

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