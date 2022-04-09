Глава разведывательного ведомства отметил, что в Украине проявились слабые стороны российской армии.

Российские военные перегруппировываются на востоке Украины и планируют продвигаться к Харькову.

Об этом сообщил начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов в комментарии CNN.

"Они перегруппировываются в сторону Изюма через Белгород. Двигаются через Белгород. Они вводят дополнительные войска в Белгород, чтобы компенсировать свои потери в Украине", — заявил Буданов.

"Они планируют наступать в первую очередь на Харьков. Они попытаются добить город Мариуполь и только после этого могут попытаться инициативно наступать на Киев", - сказал он.

Буданов призвал союзников Украины оказать "действительно серьезную" военную поддержку, чтобы помочь противостоять российскому наступлению. Он сказал, что тяжелая артиллерия, зенитно-ракетные комплексы и боевые самолеты необходимы для использования "против российских сухопутных войск".

"Украине нужна действительно серьезная поддержка тяжелыми вооружениями, и она нужна нам не завтра, она нужна нам сегодня", — сказал он.

Буданов отметил, что в Украине проявились слабые стороны российской армии. По его словам, российские войска потерпели поражение в районе Киева, а их военным усилиям препятствовала логистика.

Напомним, на Харьковщине оккупанты пытали и подожгли трех местных жителей.

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