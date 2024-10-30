Одному мирному жителю потребовалось восемь месяцев на восстановление после пыток россиян.

Российские военные регулярно издеваются и пытают жителей Украины. Украинцы с оккупированных населенных пунктов рассказали журналистам The New York Times о том, как с ними обращались вражеские солдаты.

Группа репортеров провела исследование, включающее десятки интервью с бывшими пленниками оккупантов, представителями правозащитных организаций и украинскими чиновниками из Генеральной прокуратуры, разведки и омбудсменами, с целью выяснить, как россияне обращаются с жителями Украины на оккупированных территориях.

Одной из таких историй поделился мужчина по имени Евгений. Он жил на берегу моря на юге Украины. По его словам, в декабре 2022 года за ним пришли восемь человек в масках и российской военной форме, после чего отправили "на допрос".

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Оккупанты держали Евгения в закрытом подвале. Они били мужчину кулаками, ломом, обливали водой и душили пластиковым пакетом.

"Мои ноги, ягодицы, все от пояса вниз было черным", - вспоминает Евгений.

Мужчина отметил, что не мог лежать целых шесть недель после избиения. Ему приходилось спать сидя в кресле. Евгений добавил, что его конечности и мышцы не работали, а кожа на руках была в трещинах.

На восстановление потребовалось восемь месяцев, поделился мужчина. Местый врач рассказал ему, что он не единственный человек, которого пытали в этом подвале.

В издании заявили, что Россия всеми силами пытается скрыть зверства своих солдат во временно оккупированных населенных пунктах Украины от внешнего мира. Тем не менее правозащитным организациям, украинским прокурорам и правительственным чиновникам удается внимательно следить за ситуацией, основываясь на рассказах мирных жителей, которые живут там или смогли вернуться на подконтрольные территории.

Правозащитники считают, что конечной целью России является уничтожение украинской идентичности. Для этого оккупанты используют в своих целях пропаганду, пытки, принудительное получение российского гражданства и отправку украинских детей в РФ.

По данным Организации Объединенных Наций, Россия оккупирует примерно пятую часть территории Украины, на которой проживает более четырех миллионов человек, отметили в издании. Судьба украинцев, которые проживают там, является одной из причин, почему президент Владимир Зеленский не согласен на мирное соглашение с территориальными уступками России.

Кроме того, по подсчетам правозащитных организаций и украинских чиновников, россияне насильно удерживают около 22 000 украинцев. Из них около 8000 человек являются военнопленными, а остальные - гражданские лица.

Пытки украинцев оккупантами - другие новости

Ранее парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" рассказала, что россияне ежедневно пытали украинских защитников, которые вышли после боев на "Азовстали", и устраивали им допросы. Она подчеркнула, что медикам не давали оказать надлежащую помощь раненым.

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что в Харьковской области россияне пытают украинских защитников, которые находятся в плену.

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