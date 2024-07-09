Защитница была в плену 4 месяца и один день.

Окруженные на "Азовстали" бойцы 16 мая 2022 года вышли с комбината и их взяли в плен оккупанты, среди украинских военных была парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка". Россияне ежедневно пытали украинских защитников и устраивали допросы, а медикам не позволяли оказать надлежащую помощь раненым, сообщает The Philadelphia Inquirer.

"Когда мы вышли из "Азовстали" и нас встретили россияне, по выражению их глаз было понятно, что это конец. Я боялась не смерти, а капитуляции. Я понимала, что не могу доверять россиянам, а Международная организация Красного Креста не сдержала никаких обещаний по безопасности пленных", - рассказала "Пташка".

Ссылаясь на слова защитницы, издание рассказало, что Екатерину Полищук привезли в колонию в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. Там ее поместили в маленькую тесную камеру с цементным полом.

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"Помещение, где жили мы, женщины, было на первом этаже, а все допросы проводились на втором. Когда ребят вели на пытки, то на первом этаже заставили их раздеться и ползать голыми по полу коридора и по лестнице. У нас была радиостанция, но она не могла заглушить звуки побоев, криков и стонов, которые мы слышали. Нам никогда не разрешали общаться с мужчинами. Но иногда нам удавалось узнать, что с ними делали", - поделилась парамедик.

По ее словам, россияне прибегали к жестоким пыткам. Они отрезали украинским пленным куски кожи, забивали гвозди, а мужчин постоянно избивали.

"В первый месяц к нам после пыток привезли молодого парня, а на следующий день его вытащили мертвым, завернутым в простыню. Нам сказали, что он повесился. Но мы слышали, как некоторые офицеры кричали россиянам, которые его убили, чтобы они больше не убивали военнопленных", - рассказала Полищук.

В материале также говорится, что пленных часто перевозили из Еленовки в Таганрог, где условия были еще хуже. Там трижды в день били женщин, заставляли их раздеваться и ползать голыми по коридору, а также заставляли делать шпагат и сидеть так часами.

"Когда тебя так растягивают, бьют между ног тяжелой обувью... всех женщин били по головам и заставляли вырывать волосы. Они непрерывно их унижают. Однажды к нам привезли женщину из Таганрога, которая была на третьем месяце беременности, но у нее выбили ребенка и пытали ее. Я знаю много случаев тяжких, жестоких изнасилований", - сказала "Пташка".

Также она поделилась историей о том, как допрашивали ее. Она рассказала, когда ее что-то спрашивали, она начала бессвязно и непрерывно говорить, пока ее следователю не надоело слушать и он заявил, чтобы девушку больше к нему не приводили.

"Я воспринимала себя не как узницу, а как национальный символ. Это единственное, что позволило мне выжить. Будто ты в аду и осуждена на смерть, но ты должна остаться живой. Из-за этого ко мне относились строже, чем к другим заключенным и постоянно возили на допросы. Но я решила, если ты не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ситуации. Это взрослые парни с оружием, которые бьют девушку лет 20. Я гордо подняла голову", - рассказала защитница.

В материале напомнили, что "Пташку" вместе с другими 214 украинскими защитниками вернули домой 22 сентября 2022 года. После плена она снова пошла на фронт.

Пленные бойцы "Азова"

Как ранее писал УНИАН, командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко ("Редис") заявил, что по состоянию на 20 мая более 900 защитников "Азовстали" до сих пор находятся в российском плену. Он напомнил, что прошло два года после того, как украинским военным было приказано прекратить оборону Мариуполя.

"Азовцев", которые находятся в плену Россия постоянно осуждает за вымышленные обвинения. Так, к 18 годам колонии приговорили пленного украинца Владислава Плахотника "за службу в "Азове". Известно, что такие судебные процессы являются нарушением международного права.

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