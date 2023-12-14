Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас численность российских войск "в зоне проведения боевых действий против Украины" достигает 617 тысяч человек.
Как напоминают аналитики издания "Дифенс Экспресс", при этом в течение 2023 года набор контрактников в российскую армию составил 486 тысяч человек. В то же время, во время так называемой "частичной мобилизации" осенью 2022 года было отмобилизовано 300 тысяч человек, из которых 244 тысячи продолжают воевать, 41 тысяча "вернулась домой по разным причинам", а судьба остальных 15 тысяч "частично мобилизованных" при этом не раскрывается.
"Для начала, цифра в 617 тысяч человек, задействованных Россией в зоне боевых действий против Украины может резко диссонировать с той цифрой, которая ранее заявлялись в наших источниках – что оккупанты на фронте имеют в общей сложности 450 тысяч "штыков". Но наиболее вероятно то, что в свое заявление кремлевский диктатор включил и цифры по войскам на фронте, и цифры по оккупационным подразделениям, которые выполняют чисто полицейские функции на захваченных территориях", - сказано в материале.
Аналитики пришли к выводу, что враг для поддержания оккупационного режима на наших территориях сосредоточил 170-180 тысяч "штыков".
"Видим заявленную россиянами цифру в 486 тысяч контрактников, и это при том, что пока нет оснований заявлять о полноценном восстановлении кадровой армии до кондиции на февраль 2022 года, когда российские войска были способны наступать агрессивно в темпе несколько десятков километров в день", - отметили там.
Они обратили внимание на то, что в подсчетах Путина "исчезли" 15 тысяч "частично мобилизованных".
"Можем предполагать, что у этой цифры есть на самом деле несколько составляющих: и потери в боях против ВСУ, и возможные потери от "загородотрядов". А кого - то из этих 15 тысячи "потерянных" оккупантов могли просто забить или расстрелять "свои же", - пояснили журналисты.
Слова Путина о количестве оккупантов
Сегодня российский диктатор Владимир Путин сообщил, что на фронте против Украины воюют 617 тысяч российских захватчиков. Это число является ложным, говорят в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Представитель ГУР Андрей Юсов опроверг слова Путина. По подсчетам украинской разведки, сейчас численность российской армии на оккупированной территории Украины составляет ориентировочно более 450 тысяч человек.