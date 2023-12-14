Аналитики пришли к выводу, что враг для поддержания оккупационного режима на наших территориях сосредоточил 170-180 тысяч "штыков".

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас численность российских войск "в зоне проведения боевых действий против Украины" достигает 617 тысяч человек.

Как напоминают аналитики издания "Дифенс Экспресс", при этом в течение 2023 года набор контрактников в российскую армию составил 486 тысяч человек. В то же время, во время так называемой "частичной мобилизации" осенью 2022 года было отмобилизовано 300 тысяч человек, из которых 244 тысячи продолжают воевать, 41 тысяча "вернулась домой по разным причинам", а судьба остальных 15 тысяч "частично мобилизованных" при этом не раскрывается.

"Для начала, цифра в 617 тысяч человек, задействованных Россией в зоне боевых действий против Украины может резко диссонировать с той цифрой, которая ранее заявлялись в наших источниках – что оккупанты на фронте имеют в общей сложности 450 тысяч "штыков". Но наиболее вероятно то, что в свое заявление кремлевский диктатор включил и цифры по войскам на фронте, и цифры по оккупационным подразделениям, которые выполняют чисто полицейские функции на захваченных территориях", - сказано в материале.

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Аналитики пришли к выводу, что враг для поддержания оккупационного режима на наших территориях сосредоточил 170-180 тысяч "штыков".

"Видим заявленную россиянами цифру в 486 тысяч контрактников, и это при том, что пока нет оснований заявлять о полноценном восстановлении кадровой армии до кондиции на февраль 2022 года, когда российские войска были способны наступать агрессивно в темпе несколько десятков километров в день", - отметили там.

Они обратили внимание на то, что в подсчетах Путина "исчезли" 15 тысяч "частично мобилизованных".

"Можем предполагать, что у этой цифры есть на самом деле несколько составляющих: и потери в боях против ВСУ, и возможные потери от "загородотрядов". А кого - то из этих 15 тысячи "потерянных" оккупантов могли просто забить или расстрелять "свои же", - пояснили журналисты.

Слова Путина о количестве оккупантов

Сегодня российский диктатор Владимир Путин сообщил, что на фронте против Украины воюют 617 тысяч российских захватчиков. Это число является ложным, говорят в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Представитель ГУР Андрей Юсов опроверг слова Путина. По подсчетам украинской разведки, сейчас численность российской армии на оккупированной территории Украины составляет ориентировочно более 450 тысяч человек.

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