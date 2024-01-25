Американские чиновники, беседовавшие с Bloomberg, дали понять, что настроены скептически.

Президент России Владимир Путин дает понять США, что готов обсудить завершение войны в Украине. Как сообщают источники Bloomberg, близкие к Кремлю, он сигнализирует через неофициальные каналы, что готов обсудить будущие меры безопасности для Киева.

Американские чиновники заявляют, что не знают о предполагаемых предложениях, которые могут оказаться пробным шаром, и не видят признаков того, что российский президент серьезно настроен на поиск путей прекращения боевых действий.

"Намеки на открытость России к переговорам - пусть даже неискренние - могут посеять раскол среди союзников Украины, изолировать Киев и подорвать усилия президента Владимира Зеленского по завоеванию поддержки его собственной мирной формулы, которая призывает к полному выводу российских войск", - сказано в материале.

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Люди, близкие к Кремлю, которые попросили не называть их имен, чтобы не обсуждать вопросы, не подлежащие огласке, сказали, что эти сигналы были переданы высокопоставленным американским чиновникам в прошлом месяце через посредника, которого они отказались назвать. По их словам, Путин, возможно, готов рассмотреть вопрос о прекращении настаивания на нейтральном статусе Украины и даже в конечном итоге отказаться от противодействия возможному членству в НАТО, угроза которого была главным российским оправданием.

Bloomberg утверждает, что за это придется заплатить цену, которую Киев отверг - согласие на контроль Кремля над территорией, которая сейчас составляет около 18% Украины.

Американские чиновники, беседовавшие с Bloomberg, дали понять, что настроены скептически.

"Мы не знаем о предполагаемых изменениях в позиции России", - прокомментировала представительница Совета национальной безопасности США Адриенн Уотсон.

Она подчеркнула, что решение о том, когда и как вести переговоры с Россией, будет принимать Украина.

Возможность переговоров с РФ - мнения

Война в Украине началась и продолжается исключительно из-за желания Владимира Путина полностью уничтожить украинское государство, а вовсе не из-за отсутствия диалога между Киевом и Москвой. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может начать переговоры с Российской Федерацией, когда оккупационная армия получит определенные тактические поражения. Исход переговоров во многом зависит от стартовой позиции.

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