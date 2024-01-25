Канцлер напомнил, что до полномасштабного вторжения уже существовала специальная переговорная площадка для разрешения конфликта Украины и России, но это не остановило агрессора.

Война в Украине началась и продолжается исключительно из-за желания Владимира Путина полностью уничтожить украинское государство, а вовсе не из-за отсутствия диалога между Киевом и Москвой. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

Он напомнил об "имперских и исторически слепых" заявлениях Путина и российского руководства в целом. Также Шольц отметил, что именно Россия решила перейти от диалога к полномасштабной войне.

"Накануне 24 февраля 2022 года дискуссий не хватало. Только в Минском и Нормандском форматах состоялось более 200 встреч. Результат мы все знаем: брутальное и незаконное нападение России на всю Украину", – отметил канцлер.

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Шольц также выразил убеждение, что ни одна страна мира не стремится к миру так, как Украина. И именно Путин, по мнению канцлера, может остановить войну в любой момент, просто выведя войска из Украины.

"Но если украинцы перестанут защищаться, это будет конец Украины. Поэтому нашим общим сигналом России должно быть: мы будем поддерживать Украину, которая борется за свое выживание и сохранение суверенитета, столько, сколько потребуется", – заявил Шольц.

Переговоры Украины и России: последние новости

Как писал УНИАН, в начале января представитель Китая в ООН заявил, что Россия и Украина должны "активизировать свое взаимодействие", чтобы мирные переговоры возобновились в ближайшее время. Он сказал, что Китай "всегда выступает за мир и диалог" и "глубоко обеспокоен" ситуацией в Украине.

Однако в Офисе президента Украины неоднократно говорили, что Украина может начать переговоры с Российской Федерацией, когда оккупационная армия получит определенные тактические поражения. Результат переговоров во многом зависит от стартовой позиции.

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