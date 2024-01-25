Украинские ракетные войска ударили по одному району сосредоточения личного состава захватчиков.

В течение суток российские оккупанты только из реактивных систем залпового огня совершили 49 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток враг нанес два ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - отметили в Генштабе.

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В то же время в течение суток подразделениями украинских ракетных войск был нанесен удар по одному району сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, потери России в Украине в живой силе уже почти пересекли отметку у 380 тыс. человек. Так, за предыдущие сутки украинские воины ликвидировали еще 950 российских захватчиков, поэтому теперь общие потери России, по состоянию на 25 января, составляют примерно 379 тыс. 610 человек.

Кроме того, враг за сутки потерял еще, в том числе 42 боевые бронированные машины, 30 танков и 59 артиллерийских систем.

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