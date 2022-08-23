Возможен массированный удар из нескольких направлений.

Российская Федерация, вероятно, нанесет удар по территории Украины в День Независимости 24 августа.

Об этом полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире телемарафона FREEДОМ.

"Думаю, что Путин не оставит это просто так, а действительно постарается нам сделать какую-то пакость. Вероятность очень высокая", – говорит он.

Эксперт указал, что сориентироваться, какого рода это будет "пакость", трудно.

"Что это будет – просто удар "Калибрами" из Черного моря групповой, или, допустим, массированный удар из нескольких направлений, как это было месяц назад, с применением авиации, сухопутных носителей – очень трудно сейчас сориентироваться. Тем не менее, нужно быть готовым, что Российская Федерация, а особенно Путин, будет стараться дать приказ какой-нибудь по нанесению нам огневого поражения", – добавил Жданов.

Ранее эксперт отмечал, что наибольшая угроза Украине со стороны Российской Федерации во вторник и среду, 23-24 августа (отмечается День флага и День Независимости Украины), – групповой ракетный удар.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что 24 августа возможны "отвратительные российские провокации". Он призывает украинцев особенно соблюдать правила безопасности в этот день.

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