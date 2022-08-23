Противнику вряд ли хватит сил на массированный ракетный удар, отметил военный эксперт.

Наибольшая угроза Украине со стороны Российской Федерации во вторник и среду, 23 - 24 августа (отмечается День Независимости Украины), - групповой ракетный удар.

Вражеских обстрелов становится больше ближе к вечеру, особенно ночью, поскольку это время считается самым эффективным для атак, потому что больше людей находятся в одном месте, например, в жилом квартале люди спят дома, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Олег Жданов ТСН.uа.

Собеседник отметил, что главный опасный день будет завтра.

"...Самая большая угроза в том, что они могут нанести групповые ракетные удары. На массированный удар у них сил вряд ли хватит, а групповые удары например, вполне вероятны. Могут выбрать область или населенный пункт и осуществить групповой ракетный удар. Например, как сегодня по Днепру...", - отметил эксперт.

Полковник пояснил, что групповым считается удар, нанесенный двумя и более ракетами. Жданов добавил, что массированный удар - это атака, во время которой было запущено около 10-20 ракет.

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали наше государство из различного вооружения.

22 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты уже запустили по нашему государству около 3,5 тысяч ракет.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предупреждал, что РФ попытается увеличить количество обстрелов Украины 23-24 августа, в частности, под угрозой Киев.

Посольство США в Украине уже призвало своих граждан немедленно покинуть наше государство в связи с возможным увеличением ракетных ударов по украинской территории.

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