Президент Украины заверил, что армия, разведка и спецслужбы сделают все, чтобы защитить людей.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что 24 августа возможны "отвратительные российские провокации" и призывает украинцев особенно соблюдать правила безопасности.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

"Завтра важный для всех нас день. И именно поэтому этот день, к сожалению, важен и для нашего врага. Мы должны осознавать, что завтра возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары. Вооруженные силы Украины, наша разведка, спецслужбы сделают все, чтобы защитить людей - настолько, насколько это возможно", - заверил глава государства.

Он добавил, что Украина обязательно ответит на любое проявление русского террора.

"Но, пожалуйста, завтра особенно соблюдайте правила безопасности. Пожалуйста, соблюдайте режим комендантского часа. Учитывайте сигналы воздушной тревоги. Обращайте внимание на официальные сообщения", - подчеркнул Зеленский.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Россия попытается увеличить количество обстрелов украинской территории 23-24 августа, в частности, атаки грозят Киеву.

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