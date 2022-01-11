Источники издания утверждают, что боевая авиация может стать важным преимуществом Путина.

Россия начала перебрасывать на границу с Украиной военные вертолеты, что можно расценивать продолжением подготовки к нападению.

Об этом говорится в публикации The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Авторы материала считают, что боевые и транспортные вертолеты, вместе со штурмовиками, станут важным преимуществом РФ, если Путин решит вторгнуться в Украину.

В то же время численность российских войск на границе с Украиной в течение последних недель не менялась. Согласно оценке американской разведки, сейчас Украину окружили 100 тысяч российских военных, а также дополнительные ударные самолеты.

Читайте такжеВоенный эксперт назвал главный признак подготовки Россией нападения на УкраинуЧиновники утверждают, что относительно теплая зима замедлила замерзание земли, поэтому Кремль изменил планы по нападению ближе к весне. Путин, возможно, вынужден отложить наземное наступление до февраля, отметили источники.

Вашингтон же считает, что РФ планирует вторгнуться в Украину до начала весны, пока потепление не осложнило передвижение тяжелой техники по дорогам.

С этой целью Администрация Байдена, по словам одного из официальных представителей США, даже изучает вероятную погоду в Украине в ближайшие несколько недель, привлекая метеорологов.

Угроза полномасштабного нападения России

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряжения.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе якобы угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу 9 января в Женеве состоялась встреча представителей США и России по стратегической стабильности. Дипломаты обеих стран беседовали более семи часов. Но Вашингтон до сих пор не знает, планирует ли РФ убирать свои войска.

По данным NYT 8 января, российские войска окружают Украину с трех сторон, в частности в местах легкой досягаемости Киева.