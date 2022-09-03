Противник больше не может навязывать ВСУ логику своих боевых действий, отметил эксперт.

Вооруженные силы Украины перехватили стратегическую инициативу у противника, но до стратегического перелома еще довольно далеко, у врага есть довольно большой запас прочности.

Классическое военное поражение врага станет причиной смерти президента РФ Владимира Путина, рассказал военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона.

"Мы должны трезво осознавать, что классическое военное поражение противника в Украине приведет к смерти Путина, и РФ станет на путь своего коллапса", - отметил он.

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По его словам, "действительно, украинские Вооруженные силы перехватили стратегическую инициативу у противника".

"Противник не может навязывать нам логику своих боевых действий, и настоящим признаком того, что эта инициатива уже в наших руках, есть системное "табакокурение" российских военнослужащих и складывание "хлопка" на оккупированном Крымском полуострове. Однако, на мой взгляд, до стратегического перелома еще довольно далеко", - отметил эксперт.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались в Украину без объявления войны. Противники захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге нашего государства. ВСУ в конце августа пошли в контрнаступление на южной части государства.

По состоянию на 3 сентября на украинской земле уничтожили 49 050 врагов.

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