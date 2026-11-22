Обнаружив добычу, хищник поднимается над жертвой и почти вертикально, как камень, пикирует вниз.

В Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", зафиксировали редкую птицу – сапсана, который считается самой быстрой птицей и вообще животным в мире.

Об этом сообщил доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев. Он опубликовал видео, на котором можно увидеть эту хищную птицу.

"Сокол-сапсан (Falco peregrinus) – крупная хищная птица семейства соколиных и самое быстрое существо в мире. Во время пикирования на добычу он развивает скорость свыше 322 км/ч. Сейчас, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", во время перемирия в войне России против Украины, он поймал обычную чайку", – рассказал исследователь.

Сапсан: что о нём известно

Сапсан – хищная птица семейства соколиных, распространенная на всех континентах, кроме Антарктиды. Считается редкой птицей. Включен в Красную книгу Украины. Длина его тела составляет 34–50 см, размах крыльев – 80–120 см.

В зависимости от размера и особенностей окраски различают около 17 подвидов этой птицы. В Украине – три подвида: обыкновенный, кавказский и тундровый сапсаны: первые два – редкие гнездящиеся птицы, третий встречается на перелётах.

Считается, что это самая быстрая птица (и вообще животное) в мире – при пикировании на добычу она способна развивать скорость свыше 322 км/ч (90 м/с). Во время охоты сидит на присаде или парит (планирует) в небе. Обнаружив добычу, поднимается над ней и почти отвесно, как камень, пикирует вниз, ударяя её сложенными и прижатыми к туловищу лапами по касательной. Удар когтями задних пальцев сапсана по жертве бывает настолько сильным, что даже у достаточно крупной жертвы может отлететь голова.

Сапсан охотится преимущественно на птиц среднего размера, иногда – на небольших млекопитающих.

Остров в обмен на птиц

В Западной Европе первое письменное упоминание о сапсане как об отдельной птице датируется XV веком, когда появилась английская рукопись "Boke of St. Albans". Последняя содержит правила охоты с хищными птицами. Согласно открытым источникам, с сапсанами связана целая серия западноевропейских традиций. В частности, в 1405 году король Англии Генрих IV передал остров Мэн в пожизненное владение сэру Джону Стэнли в обмен на обязательство подарить ему двух сапсанов на коронацию и дарить по две птицы всем последующим английским монархам. А в 1530 году император Священной Римской империи Карл V при передаче острова Мальта рыцарскому ордену Госпитальеров (Мальтийскому ордену) также обязал их ежегодно присылать ему по одному сапсану в качестве феодальной повинности.

Как писало агентство УНИАН, в Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", на видео попал древесный богомол. На территории современной Украины его впервые зарегистрировали в Крыму ещё в 1916 году, куда он и попал с черноморского побережья Кавказа.

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