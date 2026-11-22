Владимир Путин угрожает европейским дипломатам смертью от дроновых атак, если они не покинут Украину. Однако такое противостояние лишь укрепляет решимость представителей ЕС, хоть и требует от них стальных нервов, пишет Forbes.
Так, Катарина Матернова, посол Европейского Союза в Украине, оказалась в опасной близости от одного из путинских дронов-камикадзе, который взорвался прямо над ее головой в тот самый момент, когда Матернова вышла из бронированного автомобиля, буквально за мгновение до того, как она успела укрыться в отеле.
"Несколько минут назад российский дрон взорвался прямо у меня над головой. Я как раз выходила из бронированного автомобиля у своего отеля вместе с Майей, моей подругой и коллегой. Мой сотрудник службы безопасности буквально втолкнул меня внутрь через входную дверь. Мы с Майей рухнули на диван в атриуме отеля – нас буквально трясло. Так мы и сидели. Долго", - написала она в Х.
При этом Матернова отмечает, что даже угроза России применить силу против дипломатов, работающих в Украине, посредством беспилотников и ракетных ударов, также нарушает Устав ООН.
"Когда Москва объявляет о новых ударах и призывает дипломатов покинуть страну или рисковать жизнью, это явная угроза. Россия не может перекладывать ответственность за свои удары на людей, которым она приказывает покинуть страну", - отметила она.
При этом она заявляет, что шансы на то, что европейские дипломаты покинут Украину, невелики.
Ядерные угрозы
Российский диктатор также угрожал Европе применением ядерного оружия, а также хвастался, что Европа никогда не сможет одержать победу в атомном противостоянии с Россией, которая обладает крупнейшим в мире запасом термоядерных бомб.
Спенсер Уоррен, один из ведущих мировых экспертов по атомному арсеналу Кремля, отметил, что Путин может приблизиться к фактическому подрыву тактической или стратегической боеголовки в рамках своих усилий по воссозданию утраченной советской российской империи. По его мнению, Путин может прибегнуть к использованию атомного оружия для начала захвата бывших вассальных государств, включая Украину.
Удары по посольствам
Кремль также наносил удары по украинской железной дороге, как раз во время движения поезда, в котором ехали высокопоставленные европейские государственные деятели, в частности, экс-премьер Британии Борис Джонсон.
"Это могло быть покушением на убийство", - отмечает Forbes.
В своем материале об ударах по дипломатическим представительствам Австрии и Нидерландов в Киеве газета The New York Times отметила, что "неясно, стали ли посольства намеренными целями атаки".
Как отмечает Forbes, Путин одной из основных целей Путина является попыка не дать Украине вступить в ЕС, и понятно, почему это его пугает.
"Договор, на котором основывается Европейский союз, содержит важнейшее положение о взаимной обороне – аналогичное статье 5 Североатлантического договора (НАТО), – которое обеспечило бы коллективную защиту Украины в случае возобновления российской агрессии", - отмечает издание.
Удары по посольствам в Киеве
19 ноября россияне массированно ударили по центру Киева.
Один дрон упал недалеко от посольства Нидерландов на Контрактовой площади, никто не пострадал. Вместе с тем поврежден старейший жилой дом Киева, расположенный на Подоле рядом с посольством Нидерландов и до сих пор используемый по своему первоначальному назначению.
Кроме того, в результате атаки российских дронов на Киев обломки упали на территорию МИД Украины.
Также недалеко от Владимирского собора повреждения получило посольство Австрии.