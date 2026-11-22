Российский диктатор также угрожал Европе применением ядерного оружия.

Владимир Путин угрожает европейским дипломатам смертью от дроновых атак, если они не покинут Украину. Однако такое противостояние лишь укрепляет решимость представителей ЕС, хоть и требует от них стальных нервов, пишет Forbes.

Так, Катарина Матернова, посол Европейского Союза в Украине, оказалась в опасной близости от одного из путинских дронов-камикадзе, который взорвался прямо над ее головой в тот самый момент, когда Матернова вышла из бронированного автомобиля, буквально за мгновение до того, как она успела укрыться в отеле.

"Несколько минут назад российский дрон взорвался прямо у меня над головой. Я как раз выходила из бронированного автомобиля у своего отеля вместе с Майей, моей подругой и коллегой. Мой сотрудник службы безопасности буквально втолкнул меня внутрь через входную дверь. Мы с Майей рухнули на диван в атриуме отеля – нас буквально трясло. Так мы и сидели. Долго", - написала она в Х.

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При этом Матернова отмечает, что даже угроза России применить силу против дипломатов, работающих в Украине, посредством беспилотников и ракетных ударов, также нарушает Устав ООН.

"Когда Москва объявляет о новых ударах и призывает дипломатов покинуть страну или рисковать жизнью, это явная угроза. Россия не может перекладывать ответственность за свои удары на людей, которым она приказывает покинуть страну", - отметила она.

При этом она заявляет, что шансы на то, что европейские дипломаты покинут Украину, невелики.

Ядерные угрозы

Российский диктатор также угрожал Европе применением ядерного оружия, а также хвастался, что Европа никогда не сможет одержать победу в атомном противостоянии с Россией, которая обладает крупнейшим в мире запасом термоядерных бомб.

Спенсер Уоррен, один из ведущих мировых экспертов по атомному арсеналу Кремля, отметил, что Путин может приблизиться к фактическому подрыву тактической или стратегической боеголовки в рамках своих усилий по воссозданию утраченной советской российской империи. По его мнению, Путин может прибегнуть к использованию атомного оружия для начала захвата бывших вассальных государств, включая Украину.

Удары по посольствам

Кремль также наносил удары по украинской железной дороге, как раз во время движения поезда, в котором ехали высокопоставленные европейские государственные деятели, в частности, экс-премьер Британии Борис Джонсон.

"Это могло быть покушением на убийство", - отмечает Forbes.

В своем материале об ударах по дипломатическим представительствам Австрии и Нидерландов в Киеве газета The New York Times отметила, что "неясно, стали ли посольства намеренными целями атаки".

Как отмечает Forbes, Путин одной из основных целей Путина является попыка не дать Украине вступить в ЕС, и понятно, почему это его пугает.

"Договор, на котором основывается Европейский союз, содержит важнейшее положение о взаимной обороне – аналогичное статье 5 Североатлантического договора (НАТО), – которое обеспечило бы коллективную защиту Украины в случае возобновления российской агрессии", - отмечает издание.

Удары по посольствам в Киеве

19 ноября россияне массированно ударили по центру Киева.

Один дрон упал недалеко от посольства Нидерландов на Контрактовой площади, никто не пострадал. Вместе с тем поврежден старейший жилой дом Киева, расположенный на Подоле рядом с посольством Нидерландов и до сих пор используемый по своему первоначальному назначению.

Кроме того, в результате атаки российских дронов на Киев обломки упали на территорию МИД Украины.

Также недалеко от Владимирского собора повреждения получило посольство Австрии.

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