Эти "деревья" будто бы растут прямо из замерзших дюн на северном полюсе красной планеты.

Темные очертания, которые очень похожи на густой лес, зафиксировал в районе северного полюса Марса космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter.

И хотя на красной планете, насколько известно науке, нет никакой растительности, вид этих странных узловатых "деревьев", которые будто бы растут прямо из гребней замерзших дюн, на первый взгляд может ввести в заблуждение любого, пишет Portfolio.

На самом же деле за этим удивительным явлением стоит самая обычная оптическая иллюзия и совершенно уникальные геологические процессы, которые разворачиваются во время смены сезонов на Марсе.

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Объяснение оптической иллюзии

Секрет этого "марсианского леса" на снимке, который был сделан еще в 2008 году, скрывается в ракурсе. Если просто перевернуть изображение "вниз головой", длинные тенеподобные полосы, растянутые по светлому льду и песку, мгновенно раскрывают свою настоящую природу.

Как и у Земли, ось вращения Марса тоже имеет наклон. А это значит, что на планете, как и у нас, регулярно меняются времена года. Правда, сами процессы, которые с ними связаны, проходят там совсем не так, как на нашей планете.

Дело в том, что во время чрезвычайно холодной марсианской зимы углекислый газ в атмосфере замерзает - и в виде так называемого сухого льда толстым слоем покрывает окрестности марсианских полюсов.

А вот когда наступает весна, этот ледяной слой не тает в привычном для нас понимании. Вместо этого он сублимирует - то есть сухой лед сразу превращается в газ и возвращается в атмосферу.

Такой процесс сопровождается довольно бурными изменениями на самой поверхности планеты. Даже слабое солнечное излучение, которое долетает до Марса, достаточное, чтобы нагреть лед на гребнях дюн и спровоцировать его растрескивание. А еще солнечный свет проникает сквозь почти прозрачный слой льда и начинает разогревать его уже снизу. Из-за этого под ледяным слоем накапливается газ.

В какой-то момент с огромным давлением он прорывается на поверхность - и захватывает с собой темный песок. Весь этот материал затем лавиной сходит вниз по крутым склонам. А вот как раз на этом пути он и оставляет за собой длинные темные полосы. Если смотреть на эти полосы сверху - именно так они и напоминают стволы деревьев и ветки, которые мы видим на снимках.

Такое образование "песчаных лавин" - уже не просто теория

Так, на снимке 2008 года камера HiRISE на борту аппарата зафиксировала даже небольшое облако пыли, которое поднялось в момент такого обвала. А еще раньше исследования уже доказали - именно этот процесс драматически меняет вид марсианской поверхности.

На одних дюнах появляются новые канавки и углубления, а на других - большие свежие песчаные наносы. По пяти наблюдаемым дюнам нижние края их склонов всего за один марсианский год смещаются вперед сразу на 2,2-4,7 метра.

Со временем ветер снова перераспределяет весь этот песок и постепенно сглаживает бока дюн. А с возвращением марсианской зимы поверхность опять замерзает. Так все и повторяется - и готовится уже к появлению следующих коротких, но удивительных весенних "лесов".

Ранее УНИАН сообщал, что северный и южный полюса Земли могут "молниеносно" поменяться местами.

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