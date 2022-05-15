В ведомстве отметили, что к данным переговорам привлечены почти все мировые лидеры.

Для спасения защитников "Азовстали" задействованы все возможные международные организации, практически все лидеры мира, однако президент РФ Владимир Путин не дает согласия.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что власти страны очень многое делают для того, чтобы освободить защитников "Азовстали", но это военная операция и ее детали разглашать нельзя.

"Мы смогли это донести и рассказать откровенно родственникам, потому что они имеют право это знать. И большинство вопросов, я очень надеюсь, что были сняты. Потому что те предложения, которые очень часто в обществе – а давайте сделаем это, а давайте сделаем это - на самом деле уже были сделаны, просто Путин не дает согласия на то, чтобы мы могли освободить наших защитников "Азовстали", - пояснила она.

По словам Маляра, если бы на заводе возможно было провести прямо сейчас военную операцию и деблокаду, ВСУ обязательно это сделали бы. В то же время рассматриваются и разрабатываются разные планы, но это военные планы.

"Мы не можем их объявлять. Сейчас задействованы практически все лидеры мира для того, чтобы говорить с Путиным. Наше государство со всеми с ними контактирует. Задействованы все возможные международные организации, для того чтобы контактировать с Путиным", — сказала она.

"Мы надеемся на то, что мы сможем спасти наших защитников "Азовстали", которые фактически собой сегодня закрывают очень много регионов Украины, поскольку оборона Мариуполя позволяет концентрировать там большое количество российских войск, которые не могут двигаться дальше на другие регионы Украины", - подчеркнула Маляр.

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