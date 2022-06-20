Это первая зарубежная поездка российского диктатора с начала войны в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин впервые с начала войны в Украине уезжает за границу. Он собирается на Форум регионов Собзного государства, который состоится в Гродно (Беларусь) на следующей неделе.

Об этом сообщил премьер России Михаил Мишустин во время встречи в понедельник в Минске с белорусским коллегой Романом Головченко, сообщает РИА Новости.

Путин посетит форум в компании непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Убежден, что предстоящий Форум регионов с участием президентов России и Беларуси даст еще более глубокий новый импульс межрегиональному сотрудничеству", - заявил Мишустин.

Напомним, что IX Форум регионов Беларуси и России состоится в Гродно (Беларусь) 30 июня – 1 июля.

Напомним, 16 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.

А 17 июня Лукашенко пригрозил ударами по Киеву.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказал, насколько опасна собранная Беларусью группировка военных у украинской границы.

По его словам, группировка белорусских военных растянутое от Киевской области до западной границы Украины, но у нее нет даже полноценного первого эшелона не говоря уже о втором. Эксперт уверен, что с тем количеством военных Беларуси справятся украинские защитники, которые есть в том регионе.

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