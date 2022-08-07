Ракета PrSM с дальностью поражения цели до 650 километров должна заменить ATACMS.

Пока Украина ждет решения по поставкам ракет ATACMS дальностью поражения целей до 300 километров, США активно работают над новой, более мощной ракетой для реактивных систем M142 HIMARS и M270A1 – Precision Strike Missile (PrSM).

Разработчик этой тактической гиперзвуковой ракеты – компания Lockheed Martin раскрыла детали нового проекта, сообщает Naval News.

Отмечается, что ракета PrSM должна заменить ATACMS. Предполагается, что она будет более дешевой, но и значительно эффективнее. В частности, ожидается, что ее возможная дальность поражения цели будет доходить до 650 километров.

А благодаря многорежимной головке самонаведения ракета PrSM сможет уничтожать движущиеся наземные и морские цели, такие как вражеские российские корабли в Черном море.

Также известно, что боевая часть ракеты является "оптимизированной унитарной боеголовкой, предназначенной для достижения тех же эффектов, что и ATACMS".

На данный момент производитель рассматривает возможность оснастить ракету прямоточным воздушно-реактивным двигателем и на твердом, и на жидком топливе. Кроме того, в компании нацелились на разработку беспилотной ракетной системы HIMARS.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

Эксперты уверены, что новое вооружени раскроет перед Украиной небывалые возможности. ВСУ смогут поражать абсолютно все военные цели в пределах своей страны, в том числе на территории Крыма и Черного моря. Причем дополнительного оборудования для запуска ATACMS уже не потребуется