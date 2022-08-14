Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область, в одной из громад зафиксировано около 20 выстрелов.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
По его словам, около 18:00 оккупационные войска из "Градов" обстреляли Марганецкую громаду в Никопольском районе.
"Зафиксировано 20 выстрелов. Обошлось без пострадавших, информация о разрушениях выясняется", - отметил председатель облсовета.
Также вечером местные слышали взрыв в Покровской громаде Синельниковского района.
"Сообщаю, что этот взрыв произошел на территории Запорожской области", - рассказал Лукашук.
Кроме того, в Криворожском районе оккупанты ударили по приграничным территориям Зеленодольской и Широковской громад.
Ситуация на Днепропетровщине:
13 августа оккупанты ударили по Днепропетровщине из "Ураганов".
11 августа 2022 года оккупанты били по Днепропетровщине из "Градов". Погибли 11 человек, много "тяжелых" раненых.
12 августа россияне в очередной раз обстреляли Марганец на Днепропетровщине.
8 августа оккупанты выпустили по Днепропетровщине 20 "Градов" и две крылатые Х-59.
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