Оккупанты обстреляли Долину, Курульку, Мазанівку, Богородичное, Адамовку и Чепель.

Противник пытается вести штурмовые действия на Славянском направлении.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении противник пытается вести штурмовые действия. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чепель", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 июля Вооруженные силы Украины отбили вражеские наступления на Харьковском и Славянском направлениях. Российские оккупанты пытались атаковать в двух оперативных районах: Казачья Лопань - Сосновка и Довгеньке - Мазановка. Штурмы закончились неудачно: противник понес потери и отошел. В районах вокруг Славянска враг пытался улучшить свое тактическое положение и создать условия для наступления на город со стороны Изюма. Из ствольной артиллерии и РСЗО оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Дибровное, Краснополье, Гусаровка, Барвенково, Карнауховка и Большая Камышеваха.

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