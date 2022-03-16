В России принято решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений с последующим привлечением их к боям в Украине.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.
"Продолжается наступательная операция против Украины. Задачи по разгрому группировок ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие задачи противником не выполнены. В то же время, оккупанты остановлены на Николаевском направлении", - сообщают в Генштабе.
По их информации, сейчас враг пытается усилить группировку войск.
"Враг пытается усилить группировку войск за счет дополнительной переброски на территорию Украины батальонных тактических групп, сформированных из сводных подразделений, которые понесли потери в течение первых десяти суток операции, военных наемников из числа граждан иностранных государств. Кроме того, по имеющейся информации, российским военным руководством принято решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории российской федерации с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины", - сообщают в Генштабе.
Напомним, по данным Генштаба, сегодня оккупанты осуществили неудачную попытку прорыва украинской обороны на Полесье.