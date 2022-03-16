Президента США попросили передать Киеву системы противовоздушной обороны советского и российского производства.

В США депутаты из Республиканской партии призвали президента Джо Байдена предоставить Украине истребители и системы противовоздушной обороны для защиты от агрессии Российской Федерации.

Письмо с призывом о новой помощи Украине отправлено в администрацию американского лидера во вторник, 15 ноября, республиканцами из Сената и нижней палаты Конгресса США (Палата представителей), пишет CNN.

По его данным, политики призвали Байдена предоставить украинской стороне, в частности, системы ПВО советского и российского производства.

Украинской лидер Владимир Зеленский призвал Штаты помочь Киеву получить системы ПВО С-300 и истребители МиГ-29.

Источники издания отметили, что сейчас Госдеп США работает над тем, чтобы выяснить, какие государства имеют системы ПВО С-300, и изучает возможность передачи этого вооружения Киеву.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Противник сначала бомбил военные объекты, а позже атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Харьков, Одессу, Николаев, Херсон и Мариуполь.

Украина попросила страны Запада закрыть ее небо, в частности, передать истребители МиГ-29. 8 марта стало известно, что правительство Польши готово передать в распоряжение США все свои истребители, о которых просил Киев.

В то же время польская сторона призвала Штаты на замену предоставить ей старые самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями.

Позже издание The Wall Street Journal писало, что Джо Байден лично запретил передачу истребителей Украине, боясь спровоцировать Владимира Путина.

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