Глава британской военной разведки призвал готовиться к затяжному конфликту в Украине.

На войне России против Украины в этом году не стоит ожидать явных успехов одной из противоборствующих сторон.

Об этом заявил глава британской военной разведки Джим Хокенхалл в интервью Би-би-си.

В интервью он вспомнил, что делал перед самым началом вторжения РФ в Украину и сразу после этого. Он отметил, что 23 февраля работал до позднего вечера. В полночь приехал домой на велосипеде и лег спать примерно в 01:00. А час спустя его разбудил телефонный звонок: генералу сообщили о неких странных событиях на украинской границе. Поэтому он снова сел на велосипед и поехал на работу.

Вскоре после этого было получено подтверждение, что российские войска действительно вторглись в Украину. И уже через несколько минут, ранним утром 24 февраля, Хокенхалл доложил премьер-министру Борису Джонсону и министру обороны Бену Уоллесу, что в Европе начался крупнейший вооруженный конфликт после Второй мировой войны.

Как глава британской военной разведки генерал Хокенхалл управляет организацией, которая постоянно имеет дело со строго засекреченной информацией. Война в Украине сделала эту деятельность - и работу Хокенхалла - еще более важной.

Генерал признался, что начал всерьез верить в возможность полномасштабного вторжения России в Украину в ноябре прошлого года. Именно тогда он подумал, что "именно это и произойдет", вспоминает Хокенхалл.

За неделю до начала войны он принял крайне необычное решение и опубликовал в "Твиттере" карту, предсказавшую планы России по вторжению в Украину. По его словам, пойти на это было непросто, однако генерал был убежден, что такая информация должна была стать публичной. "Важно сказать правду еще до того, как появится ложь", - объяснил свое решение Хокенхалл.

Он также защищает решение стран Запада постоянно обращать внимание на опасность использования Россией химического и биологического оружия. Генерал считает, что эта информация помогла предотвратить проведение Москвой так называемых "операций под чужим флагом", чтобы попытаться представить Украину или Запад виновниками конфликта.

С начала войны британская военная разведка ежедневно публикует сводки о ситуации на фронте. Но разведка - это не точная наука, ее предсказания делаются на основе различных вероятностей, и некоторые события стали для британских секретных служб неожиданностью.

По словам Хокенхалла, все ожидания превзошло единство стран Запада и сила сопротивления украинских войск. Настолько же неожиданными стали провалы российской армии, командование, система управления и логистика которой оказались неудовлетворительными. Вооруженные силы РФ также страдают от политического вмешательства в их деятельность на стратегическом и тактическом уровнях, добавил генерал.

Хокенхалл выразил уверенность, что российские политики и военные не слишком доверяют друг другу. Глава британской военной разведки признался, что его удивило настолько большое число проблем армии РФ, которые она испытывает одновременно.

Хокенхалл считает, что стоит очень осторожно относиться к "черно-белому" подходу к оценке этой войны: что одна из сторон победит или проиграет, или что конфликт войдет в "патовую" фазу.

Он отметил, что Россия явно пытается накопить большее количество войск и терпит значительные потери. Ей также приходится перенаправлять часть формирований с Донбасса на южный фронт, где, по оценкам британского генерала, она находится под значительным давлением украинских сил в районе Херсона.

Однако Хокенхалл считает, что ожидать значительных перемен на юге в течение ближайших месяцев не нужно. Он вполне понимает желание Украины вернуть свою территорию, но прогнозирует, что ни одна из сторон не добьется на этом участке решающих успехов - при том, что они несомненно будут вести там наступления и контрнаступления.

Глава британской военной разведки призвал готовиться к затяжному конфликту.

Это вызывает другой вопрос - что предпримет президент Владимир Путин, если он так и не сможет добиться выполнения своих военных задач? Может ли он прибегнуть к использованию ядерного оружия?

По словам генерала Хокенхалла, за этим вопросом следят "в высшей степени внимательно".

В отличие от стран Запада, Россия допускает в своей военной доктрине использование тактического ядерного оружия.

Хотя Хокенхалл не считает, что Москва может в ближайшее время использовать ядерные боезаряды, он готов и дальше уделять такой вероятности внимание. Шансы на "ядерное" развитие конфликта могут меняться, если изменится ситуация на поле боя, объяснил генерал.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в своем отчете британская разведка отметила, что российские оккупанты не могут использовать два основных автомобильных моста для снабжения группировки на западном берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ также перебили дорогу через речку в Новой Каховке. В результате все поставки для войска РФ размером несколько тысяч будут зависеть от двух понтонных паромных переправ.

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