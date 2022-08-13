БПЛА "Жебрак" и дрон-бомбардировщик — это лишь малая часть эффективных технических решений от украинских защитников.

Для эффективной борьбы с российскими оккупантами ВСУ используют разные ухищрения. В ход идут в том числе самодельные изобретения, которые помогают уничтожать врага.

Подборку изощренных технических решений украинских защитников опубликовали в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ.

Первым в списке идет беспилотник "Жебрак", который запускается с рук и, судя по всему, проводит разведку местности. Далее следует дрон-бомбардировщик с четырьмя винтами и приспособлением для сбрасывания нескольких снарядов одновременно на головы оккупантов.

Третьим в ролике показали украинский багги — компактную машину для передвижения по непересеченной местности. А затем демонстрируется самодельная реактивная система залпового огня. Для ее производства использовалась ракетница со сбитого геликоптера Ка-52, которую установили на пикап.

В ролике также присутствуют самодельные боеприпасы и дроны-камикадзе, РСЗО "Ведьмак" и "азовская тачанка". Последняя — это пикап с установленным на нем СПГ.

Напомним, самодельную РСЗО из ролика нельзя назвать одиночным явлением на фронте. В июне УНИАН писал о похожем изобретении — пикапе с пушкой, стреляющей снарядами С-8.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: