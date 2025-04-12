Там отметили, что за прошедшие сутки на данном направлении враг в наступление не шел.

На Харьковском направлении российская армия проводит доукомплектование подразделений после полученных потерь и готовится к возобновлению штурмовых действий.

Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица", отметив, что в течение минувших суток на данном направлении противник наступательных действий не проводил.

Также сообщается, что на Купянском направлении штурмовые действия врага были успешно отражены возле трех населенных пунктов.

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"В районе Лозовой и Новой Кругляковки противник пытался провести механизированный штурм с привлечением пяти бронемашин. Вся бронетехника была уничтожена, враг понес существенные потери", - говорится в сообщении.

Кроме этого, противник постоянно атакует оборонительные укрепления украинских военных на Покровском направлении. Но вражеские штурмовые действия были отражены нашими защитниками, потерь позиций не допущено.

Также российская армия атаковала на Лиманском направлении в районах ряда населенных пунктов. Силы обороны успешно отбили штурмовые действия агрессора. Также враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в Серебрянском лесу.

Наступательные действия РФ - что известно

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что в конце апреля и в мае армия РФ активизирует наступательные действия. По его словам, захватчики могут сосредоточиться на наступлении на Покровск, а также будут действовать возле Купянска и Лимана и на юго-восточных фронтах возле Запорожья и Новопавловки.

Генерал-майор запаса ВСУ, политический и военный деятель Сергей Кривонос заявлял, что оккупанты продолжают подготовку к наступлению на нескольких направлениях, однако пока не готовы к масштабной операции.

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