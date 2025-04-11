Сообщается, что в Сумской области ближайшая цель россиян - заход в село Локня.

ВСУ перебрасывают дополнительные силы на Сумское направление. Командование предполагает наступление РФ в приграничье Сумской и Харьковской областей, а также не исключает попытки наступать в сторону Черниговской, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в военных кругах.

Кроме того, как отмечается, оккупанты могут активизироваться в районе Северска, а также на юге.

"В Сумской области ближайшая цель россиян - заход в село Локня. Тем не менее, наши подразделения пытаются сдерживать россиян и направляют туда усиление. При этом вероятность окружения Сум собеседники считают низкой, учитывая, что наши подразделения "готовятся к разным вариантам действий россиян", - добавили в издании.

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Сообщается, что Силы обороны Украины готовятся к усилению наступления России на большинстве направлений фронта в конце весны - начале лета.

Новое наступление России - что сообщалось

Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявлял, что наступление России на Сумскую и Харьковскую области уже фактически началось.

По его словам, цель РФ - создание так называемой буферной зоны на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

"Несмотря на все переговоры, которые идут, мы наблюдаем только увеличение интенсивности наступательных действий", - отметил генерал.

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