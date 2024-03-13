Воины показали фото с приграничья, где шли бои.

Бойцы-добровольцы легиона "Свобода России" провели ночь на родной земле. Воины показали фото, сделанные в приграничном населенном пункте.

Как сообщают воины в Telegram-канале легиона, ночь на среду, 13 марта, они провели в родных краях.

"Дома и дышать легче, и отдыхать приятнее. Ночуем в родных краях", - отмечают бойцы.

Рейд на территорию России

Утром бойцы Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона зашли в Курскую и Белгородскую области РФ.

Боец Легиона "Свобода России" Александр Барановский рассказал, что в российском генштабе определенная паника, потому что они не ожидали открытия второго фронта в этих областях. По его словам, официальная Москва пока молчит, как обычно делают вид, что ничего не происходит.

Он отметил, что бойцы Легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона, которые являются гражданами России, решили перейти российскую границу из Украины, и именно таким образом - с оружием - "проголосовать" на выборах президента России против режима Путина.

В Сибирском батальоне же сообщили, что россияне не ожидали атаки. В частности, вражеские военные поспешно оставили свой командный пункт и скрылись.

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