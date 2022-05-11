По предварительным данным, среди похищенного имущества была коллекция скифского золота.

Прокуратура расследует похищение военными Российской Федерации национальных ценностей Украины из музея в оккупированном Мелитополе.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в апреле 2022 года военные и представители оккупационной администрации государства-агрессора похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея. По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота, что было обнаружено археологами в 50 - х годах прошлого столетия", - отмечается в заметке.

Так, под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, на 9 мая РФ завезла в Мелитополь тысячи людей из Крыма и Луганска.

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