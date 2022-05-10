Мэр оккупированного российскими силами Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявляет, что самым главным проблемным вопросом для жителей города сейчас является дефицит продуктов.
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Жители сталкиваются с дефицитом продуктов, те продукты, которые есть, – по совершенно неприемлемым ценам. Жители сталкиваются с безработицей, которое на оккупированной территории превышает 80%, и жители сталкиваются с тем, что совсем опасно сегодня находиться на оккупированных территориях", – отметил Федоров.
Вместе с этим он утверждает, что все гарантированные выплаты и обязанности, которые имеет государство Украина перед жителями, в том числе оккупированных территорий, выполняются.
"И выплата пенсий, и выплата заработных плат государственным служащим и учителям, врачам, все выполняется в полном объеме, потому что это нужно по действующему законодательству. Есть проблема с выплатой пенсий в наличной форме, но также есть возможность для тех, кто получал пенсию наличными, получать ее безналично и переводить на карты родственников", – добавил мэр.
По словам Федорова, из Мелитополя, который с 25 февраля находится под контролем войск РФ, уже выехали более 60% жителей.
Ранее сообщалось, что российские военные селятся в квартирах жителей Мелитополя, выехавших из города. Оккупанты отбирают у украинцев автомобили.