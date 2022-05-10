Жители сталкиваются с ассортиментом продуктов по неприемлемым ценам.

Мэр оккупированного российскими силами Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявляет, что самым главным проблемным вопросом для жителей города сейчас является дефицит продуктов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Жители сталкиваются с дефицитом продуктов, те продукты, которые есть, – по совершенно неприемлемым ценам. Жители сталкиваются с безработицей, которое на оккупированной территории превышает 80%, и жители сталкиваются с тем, что совсем опасно сегодня находиться на оккупированных территориях", – отметил Федоров.

Вместе с этим он утверждает, что все гарантированные выплаты и обязанности, которые имеет государство Украина перед жителями, в том числе оккупированных территорий, выполняются.

"И выплата пенсий, и выплата заработных плат государственным служащим и учителям, врачам, все выполняется в полном объеме, потому что это нужно по действующему законодательству. Есть проблема с выплатой пенсий в наличной форме, но также есть возможность для тех, кто получал пенсию наличными, получать ее безналично и переводить на карты родственников", – добавил мэр.

По словам Федорова, из Мелитополя, который с 25 февраля находится под контролем войск РФ, уже выехали более 60% жителей.

Ранее сообщалось, что российские военные селятся в квартирах жителей Мелитополя, выехавших из города. Оккупанты отбирают у украинцев автомобили.

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