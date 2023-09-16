Вице-премьер Федоров заявил, что "безпилотников будет больше, атак будет больше, российских кораблей будет меньше".

Украина увеличивает производство дронов и сможет проводить больше атак на российские корабли, заявил Reuters вице-премьер-министр Михаил Федоров, комментируя недавние атаки ВСУ вблизи Крыма.

"Беспилотников будет больше, атак будет больше, российских кораблей будет меньше. Это точно", - сказал Федоров в интервью Reuters.

Федоров также отметил, что в 2023 году производство беспилотников в Украине выросло более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом.

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"Я думаю, что до конца этого года, если сравнивать с предыдущим, это увеличение будет примерно в 120-140 раз", - отметил вице-премьер.

По словам министра, Украина испытывает системы искусственного интеллекта, которые могут локализовать цели за несколько километров и направлять на них беспилотники, даже если внешняя связь нарушена средствами радиоэлектронной борьбы.

"Нам нужен искусственный интеллект, например, технология поиска целей, подобная тому, как работает "Ланцет" (российский беспилотник), чтобы цель можно было найти с помощью радиоэлектронной борьбы и уничтожить", - отметил он.

Он добавил, что на данный момент эта технология находится на стадии тестирования, но некоторые дроны, которые покупает Украина, используют ИИ для распознавания целей.

"В лесу он может обнаружить цель и определить, является ли это человеком, танком или конкретной машиной. Эти технологии активно используются". - отметил Федоров.

Работа украинских дронов

Ранее Федоров поделился видео Главного управления разведки Минобороны, на котором показана работа морского дрона по российским кораблям в Черном море.

В четверг, 14 сентября, в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что утром было атакованы два патрульных корабля российских оккупантов в Черном море. Речь идет о бортах проекта 22160 "Василий Быков". Военные отметили, что вражеские корабли получили повреждения.

А в августе возле Новороссийска дроны поразили большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

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